Türk Telekom'dan online başvuruya özel fiber kampanya

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Onlineye Özel Efsane Fiber Kampanyası ile avantajlı online tarifelerini duyurdu.



Türk Telekom'un online başvuruya özel kampanyasıyla yeni gelen müşterilere 50, 100, 500 ve 1000 mbps hızlarındaki fiber paketlerde 24 ay kalma sözlerine karşılık ilk 6 ay avantajlı teklifler ile ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Kısa süre geçerli olacak tarifelerde ilk 6 ay 130 TL'den başlayan tekliflere ek olarak taahhüt süresi boyunca fiyat garantisi sunuluyor. Türk Telekom ayrıca online başvuru üzerinden siparişini kendisi tamamlayan müşterilerine yüksek hızda avantajlı fiber internet tekliflerine ek olarak, 6 aylık McAfee virüs koruma programını da hediye ediyor.