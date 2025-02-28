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Türk Telekom'dan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerlilik hamlesi

Türk Telekom, 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik yerli şirketlerle gerçekleştirdiği çalışmaları GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde duyurdu. Türk Telekom'un iştiraki Argela, iş ortakları Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G'de yerli imkanlarla geliştirmeye odaklandığı yenilikçi çözümler, İspanya'nın Barcelona kentinde teknoloji devlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.

IHA28 Şubat 2025 Cuma 13:22 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerlilik hamlesi
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Yenilikçi çözümler geliştiren iştirakleri ve iş ortaklarıyla yeni nesil teknoloji trendlerine yön veren Türk Telekom, iştiraki Argela ve yerli şirketler Etiya, ULAK Haberleşme, i2i Systems ile 5G alanında ekosistemi güçlendirecek ortaklıklara imza attığını GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde duyurdu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinde ilklere imza atıyor, yerli üretime desteğimizi sürdürüyoruz. 5G, tüm sektörlerde yeni iş modeli inovasyonlarını ve dijitalleşmeyi mümkün kılarken, öncü çalışmalar gerçekleştirerek sürecin yol haritasını çiziyoruz. Argela, Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda yenilikçi çözümleri yerli imkanlarla üretmeye odaklandık. 5G'nin sağlayacağı faydalarla dijital dönüşüm yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, 5G alanında milli bir ekosistemin oluşmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

TÜRK TELEKOM GSMA'DE YERLİ İŞ BİRLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKACAK

Kullanıcılara yüksek kaliteli 5G deneyimi sunmayı amaçlayan Türk Telekom, endüstrilerdeki talebi karşılamak ve son kullanıcılara özel bağlantı hizmeti sağlamak için Argela ve Etiya ile yerli 5G Şebeke Dilimleme (Network Slicing) teknolojilerini geliştireceğini açıkladı. Teknoloji birikimi ve yatırımları ile yerli ekosistemi güçlendiren Türk Telekom, Argela ve ULAK Haberleşme ile yerli ve milli olarak geliştirilen 5G-Advanced'in önemli kabiliyetlerinden Uygulama Programlama Arayüzleri (Network API) çözümleri için çalışıyor. Türk Telekom, i2i Systems'in geliştirdiği yerli ve milli ücretlendirme çözümü olan 5G CHF (Charging Function) ile operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

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