Türk Telekom'dan YouTube Premium fırsatı: 3 ay ücretsiz

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, avantajlı kampanyalarını sürdürüyor.

YouTube ile yapılan iş birliğiyle ilk kez Youtube Premium abonesi olan ve belirli tarifelere gelen Türk Telekom Prime müşterileri 3 ay ücretsiz YouTube Premium fırsatı kazanıyor. Müşteriler YouTube Premium ile milyonlarca içeriği reklamsız ve kesintisiz izleyebiliyor, YouTube Music Premium ve YouTube Kids uygulamalarından da ücretsiz ve reklamsız yararlanabiliyor.

Kampanyadan Prime tarifelerini tercih eden yeni Türk Telekom müşterileri ve tarife değişikliği ile geçiş yapan Türk Telekom mevcut müşterileri faydalanabiliyor.

- "MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINA ZENGİNLİK KATACAK AYRICALIKLAR SUNUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Ahmet Gizlice, "Teknolojiye yön veren ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarına zenginlik katacak yeni iş ortaklıkları geliştiriyoruz. YouTube ile yaptığımız iş birliğiyle, çevrim içi video içeriği tüketen Türk Telekom Prime müşterilerine, sevdikleri içerikleri kesintisiz izleme keyfini sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

YouTube Premium iş birliklerinden sorumlu EMEA Bölge Müdürü Vincent de Lorca, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken sunduğumuz hizmetleri güçlü ortaklıklarla birlikte geniş kitlelere ulaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliğimiz sayesinde, çok daha fazla YouTube kullanıcısının, YouTube Premium üyeliği ile yayınlanan içeriklere kesintisiz ulaşacak olmasından mutluyuz."

- PRİME TARİFLERİ İLE BOL GB VE SINIRSIZ SOSYAL MEDYA AVANTAJLARI

Türk Telekom Prime'a geçiş yapanlara özel sunulan Enfes Prime 30 tarifesiyle müşteriler; 1.500 dakika, 250 SMS, 25 GB internet ve 5 GB sosyal medya interneti fırsatlarından 12 ay sözlerine ayda 160 TL'ye faydalanabiliyor.

Enfes Prime 40 tarifesini tercih eden müşteriler 12 ay sözlerine ayda 180 TL'ye, 2 bin dakika, 250 SMS, 30 GB internet ve 10 GB sosyal medya interneti satın alabiliyor.



Enfes Prime Limitsiz Sosyal Medya tarifesinde ise 2 bin dakika, 250 SMS, 40 GB internet ve sınırsız sosyal medya internete 12 ay taahhüt ile ayda 230 TL'ye sahip olunabiliyor. Ayrıca tarifelere geçiş yapan müşterilere ilk ay 20 GB hediye internet veriliyor.

Ek olarak Türk Telekom Prime Enfes tarifeleri müşterileri, Türk Telekomlular ile sınırsız konuşma hakkının yanı sıra her ay Sil Süpür'den 5G internet, BİP, sınırsız WhatsApp ve Yaay kullanabiliyor.