Türk Telekom'un gençlik markası Selfy kampüslere festival coşkusu getiriyor

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlik markası Selfy, özgür ve keyifli dünyasının coşkusunu üniversite kampüslerine taşıyor.

Selfy, 1-11 Kasım'da Muğla, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kapadokya'da "Selfy Kampüste" konseptiyle üniversite öğrencileriyle buluşacak. Selfy, program kapsamında toplam 5 kampüste 300 bine yakın öğrenciye festival coşkusu yaşatacak.

"Selfy Kampüste" konsepti kapsamında yapılacak etkinlikler ile gençler, Selfy dünyasının sunduğu eğlenceli aktivitelerin tadını çıkaracak.

Etkinlik ana sahnesinde Muud kareoke gibi gün boyu devam edecek yarışmalar düzenlenecek. Alışverişten oyuna her yerde ödeme yapabilme ve 7/24 para transferi imkanı sağlayan Pokus'un standı da Selfyfest'te yer alacak.

Etkinlik kapsamında müzik grubu Kolpa ve Retrobüs konser verecek.

Tivibu Spor'un ekran yüzleri Elvir Baliç, Tümer Metin, Erkut Öztürk ve Erman Özgür Süper Lig Konseyi adı altında sohbetler gerçekleştirecek.

Türk Telekom'un oyunculara fırsatlar sunan markası Gameon standında ise FIFA 23 Gameon Champs turnuvası düzenlenecek.

Etkinlik tarihleri, "1 Kasım Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 3 Kasım İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 7 Kasım Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 9 Kasım Konya Selçuk Üniversitesi, 11 Kasım Kapadokya Üniversitesi" olarak açıklandı.