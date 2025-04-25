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Türk televizyonlarında ilk kez 24 TV'de! İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' buluşması deşifre oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'örgüt yöneticisi' ve 'para kasaları'yla yaptığı gizli görüşme deşifre oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, toplantı öncesi otelin kameraları bantlandı. O anların görüntüleri Türk televizyonlarında ilk kez 24 TV'de yayınladı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2025 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Türk televizyonlarında ilk kez 24 TV'de! İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' buluşması deşifre oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aynı soruşturmada "örgüt yöneticisi" ve "para kasaları" olarak geçen teknik takipteki isimlerle yaptığı gizli görüşme deşifre oldu. Toplantı, İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait Etiler'deki Le Meridien Otel'de 12 Ekim 2024'te gerçekleşti.

KAMERALARI SİYAH BANTLA KAPATTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, toplantı öncesi otelde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 09.14'te otele gelen CHP'li İmamoğlu'nun korumaları, görüşmenin yapılacağı birinci kattaki koridora bakan kameraları siyah bantla kapattı.

OTEL ADETA DIŞ DÜNYAYA KAPATILDI

Bu açıkça suç delillerinin karartılması amacıyla yapıldı. Aynı saatlerde emniyet ekipleri otel içerisine sivil olarak girip gözlem yapmak istedi ancak otel yönetimi buna izin vermedi. Le Meridien'in sahibi Adnan Çebi'nin talimatıyla otel adeta dış dünyaya kapatıldı.

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