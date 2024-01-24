İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2332
  • EURO
    32,9927
  • ALTIN
    1966.98
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk toplumunun Japonya'da tanıtılmasına katkı sağlayan Enver Apanay yaşamını yitirdi
Güncel

Türk toplumunun Japonya'da tanıtılmasına katkı sağlayan Enver Apanay yaşamını yitirdi

Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden ve Tokyo Türk Cemiyeti kurucusu Enver Apanay yaşamını yitirdi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Türk toplumunun Japonya'da tanıtılmasına katkı sağlayan Enver Apanay yaşamını yitirdi
ABONE OL

Apanay'ın cenazesi için Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tatar Türk toplumu temsilcileri ve Apanay'ın sevenleri katıldı.

Büyükelçi Güngen, buradaki konuşmasında, "Apanay, çok sevdiğimiz ve Tokyo'da bizler adına çok gayret etmiş, emek vermiş çok saygıdeğer birisidir." ifadesini kullandı.

Apanay'ın her zaman iyi hatırlanacağını belirten Güngen, "Kaybetmek istemezdik. Ruhu huzur içinde olsun, onu özleyeceğiz, her zaman da saygıyla anacağız." dedi.

TÜRK TOPLUMUNUN, JAPONYA'DA TANITILMASINA KATKILARI

Tokyo Türk Cemiyeti Başkanı Cemil Agafur da Apanay'ın, cemiyetin başkanlığını uzun yıllar yürüttüğünü anımsattı.

Agafur, Türk toplumunun Japonya'da tanıtılmasında, Tokyo Camisi'nin arsasının Türkiye'ye hibe edilmesi süreciyle caminin yaptırılmasında Apanay'ın büyük katkıları bulunduğunu anlatarak, "Merhumun, bizlere bıraktığı bu eser için yeniden şükranlarımızı sunmak isteriz. Sevgili Enver ağabeyimizin yerinin cennet olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Cenaze namazını, Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar kıldırdı.

Tokyo Camisi'nden kaldırılan Apanay'ın cenazesi, başkent Tokyo'nun doğu kıyısında Yokohama kentindeki Yabancılar Mezarlığına defnedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.