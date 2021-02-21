Türk toplumunun sorunları işlenecek! ABD'de yayına başladı

AA 21 Şubat 2021 Pazar 09:19 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 09:19

Özel açılış programında konuşan TASC Eş Başkanları Günay Evinç ve Halil Mutlu, TASC TV'nin kesintisiz yayına geçmeleriyle ilgili duygularını paylaştı.



Evinç, "İyi niyet cesaret ve büyük bir umutla bu yola çıktık. Türkiye ile ilgili çok büyük bilgi kirliliği var. TASC TV yayınları hem bu doğru bilgiyi duyurmak hem de Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek adına büyük destek olacaktır." diye konuştu.



Mutlu da TASC TV'de görev alan 43 çalışanına tek tek teşekkürlerini ileterek "Türkiye düşmanı FETÖ ve Ermeni lobisi gibi yapılarla ilgili yürüttüğümüz mücadele, TASC TV yayınları üzerinden daha güçlü şekilde devam edecektir." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı

TASC TV'nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı. Erdoğan, "TASC TV'nin ana vatandan uzakta yaşayan ancak kalpleri Türkiye için çarpan siz kardeşlerime yararlı hizmetler sunacağına inanıyorum." ifadesini kullandığı görüntülü mesajında, projeyi hayata geçiren TASC Yönetim Kurulu'nu ve TASC TV'de görev alan çalışanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'deki siyasi parti temsilcileri de TASC TV için kutlama mesajı paylaştı.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran başta olmak üzere bazı büyükelçiler, başkonsoloslar ve Türk-Amerikan toplumunun bazı sivil toplum liderleri de canlı yayında tebrik ve teşekkür mesajlarını paylaştı.

- Yayınlarda Türk toplumunun sorunları ve çözümleri işlenecek

TASC TV tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Türk toplumunun sorunları ve çözüm önerilerinin ekrana getirileceği, kültür programlarının yanı sıra dini değerlerin işleneceği programlara da yer verileceği belirtilmişti. Açıklamada, "TASC TV'de Türk ve Amerikalı siyasetçiler ve karar alıcılarla söyleşiler, iş insanlarının bir araya gelmesini sağlayacak ticari buluşma içerikli yayınlar, STK'lerin kendilerini tanıtabileceği ve paydaşların buluşacağı programlar, yurt dışında başarı sağlamış Türklerin anlatılacağı ve Amerika'da yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirici ve yol gösterici içerikler yer alacak." ifadesi kullanılmıştı.

Deneme yayınlarına 16 Kasım 2020'de internet üzerinden başlayan ve aylık 1 milyon izleyici kitlesine ulaştığı aktarılan TASC TV, başta Youtube olmak üzere tüm sosyal medya platformlarından kesintisiz yayın yapacağını, daha sonra da yayınlarını uydu üzerinden sürdüreceğini duyurmuştu.