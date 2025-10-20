İSTANBUL 20°C / 11°C
Güncel

Türk uçağı Hong Kong'da pistten çıktı! Ölü ve yaralılar var

ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı Hong Kong'a iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Uçağın denize sürüklenmesi ile sonuçlanan kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

IHA20 Ekim 2025 Pazartesi 08:01 - Güncelleme:
Çin'in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu. İniş sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53'te Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı. Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

"MÜRETTEBAT GÜVENDE"

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları'ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" denildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

