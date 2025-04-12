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  • Türk uçağından F-35'e havada yakıt ikmali Bir ilk gerçekleşti
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Türk uçağından F-35'e havada yakıt ikmali Bir ilk gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R uçağının ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Türk uçağından F-35'e havada yakıt ikmali Bir ilk gerçekleşti
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ramstein Flag-2025 Tatbikatı'na Hava Kuvvetlerine ait 5 adet F-16 C/D, KC-135R, E-7T uçaklarının ve 124 personelin katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tatbikat kapsamında, KC-135R uçağımız tarafından ilk defa F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. Ramstein Flag-2025 Tatbikatı Türkiye, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Macaristan, Romanya, Yunanistan hava unsurları ve NATO AWACS uçağının katılımı ile gerçekleştirildi."

Paylaşımda, havada yakıt ikmaline ilişkin görüntülere yer verildi.

  • F35
  • yakıt ikmali
  • KC135R

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