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Türk uçakları NATO Zirvesi'nin güvenliğinde görev yapıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin güvenliği için görev yaptığı bildirildi.

AA11 Temmuz 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
Türk uçakları NATO Zirvesi'nin güvenliğinde görev yapıyor
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile gittiği Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliği için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak görevlendirildi.

Zirve öncesinde bir Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir KC-135R Tanker Uçağı, Almanya'nın Geilenkirchen'deki üssünde yerini aldı.

Uçaklar, yarın Zirve'nin tamamlanacağı saate kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığının hava görev emrine uygun olarak gözetleme uçuşları ve yakıt ikmali görevlerini icra edecek.

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