Türk üretici ve ihracatçılar, Afrika'daki iş fırsatlarını değerlendiriyor

AA 18 Mart 2022 Cuma 13:09 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 13:10

Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Ankara'da 6'ıncısı gerçekleştirilen Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu'nu AA muhabirine değerlendirdi.

Etkinliğe Afrika nüfusunun yüzde 82'sini oluşturan 41 ülkeden 741 firmanın yaklaşık 1000 temsilcisinin katıldığını belirten Bengisu, bu temsilcilerin Türkiye'den 280 üretici ve ihracatçı firma temsilcisiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bengisu, organizasyondaki asıl amaçlarının özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı "Afrika politikası"nın Türk firmaları tarafından da anlaşılması ve aynı motivasyonla Afrika'ya rotalarının çevrilmesi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunun için yeni networkler sağlamak istiyoruz. Türk firmalarının Afrika'da daha çok bağlantılar kurmasını ve Afrika'ya olan ilgilerinin artmasını sağlıyoruz. Afrika'nın yıllık 1 trilyon dolara yaklaşan bir ithalatı var. Bu ithalat aksına baktığımızda, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Güney Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerinin çok yoğun pay aldığını görüyoruz. Bu payı oluşturan şeyler de Afrika'nın yükselen yeni nesil ekonomik sınıfının, yani ticaret erbaplarının o malları sürekli pazarda satmak için motive olmaları. Biz bu insanları Türkiye'ye davet ettik ki artık masada yeni bir seçenek olarak Türk malları olsun."

Organizasyonun geçmişine ve şirketlere katkısına değinen Bengisu, ilk organizasyonu 2017'de Antalya'da yaptıklarını belirtti.

Bengisu, o dönemde geleceğe yönelik bir projeksiyon oluşturmak için Türkiye ve Afrika'da birbiriyle hiç çalışmamış üreticileri hedef aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"İlk heyetimiz Sierra Leone'den geldi. O zaman ticaret hacmimiz sıfıra yakındı. Her yıl üstüne koya koya ilerledik. Salgın döneminde bile İzmir'den bir firmamız Sierra Leone'ye 62 konteyner mal sattı. Şu anda bu ülkenin ithalatında Türkiye yüzde 6,5'lik payla 6'ncı sırada. Bu forumun faydası bu. Hiç Afrika'ya gitmemiş Türk firmalarını Afrika ile buluşturmak ve hiç Türk malı almamış Afrikalı tüccarlarda da Türk malı ufku oluşturmak."

- "AFRİKA'DA YATIRIM YAPMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA İŞ İNSANI VAR"

Foruma katılan bir mobilya firmasının önce Etiyopya'da şube açtığını, yıllar içinde şube sayısını 6'ya çıkardığını anlatan Bengisu, bu firmanın mobilya imalatı yapmak için makinalarını Türkiye'den Etiyopya'ya götürdüğünü ifade etti.

Bengisu, Afrika'da yatırım yapmak isteyen çok sayıda iş insanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Afrika nüfusu çok artıyor. Sadece satın alarak bu nüfusu besleyemezsiniz. Nijerya'nın bugünkü nüfusu 220 milyon. 2100 yılında 840 milyona ulaşacağı, bugün Etiyopya'nın 120 milyon olan nüfusunun 2050'de 400 milyona, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 105 milyon olan nüfusunun 250 milyonları aşacağı söyleniyor. Dolayısıyla Türkiye stratejik akılla, gelecek vizyonuyla onların da üretim yapacağı, bölgesel ticaretleri geliştireceği sanayi dönüşümünün parçası olmak istiyor. Türkiye'nin 300'ü aşkın organize sanayi bölgesi var. Son 20 yılda sanayimizin geldiği nokta tartışılmaz. Çok büyük atılımlar yaptık, yüksek teknoloji ürünleri de üretiyoruz. Bu tecrübemizi de Afrikalılarla paylaşarak onların sanayileşme yolculuğunda da ana katkıyı veren ülke olmak istiyoruz."