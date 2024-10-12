Türk varsa endişe yok! 3 kıtada 136 ülkeden 115 bin tahliye

İsrail'in vurduğu Lübnan'dan tek seferde 966 kişiyi çıkaran Türkiye, son 4 yılda 3 kıtadan 115 binden fazla vatandaşı tahliye etti. Kriz bölgelerinde hiçbir Türk geride kalmadı.

Türkiye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle yurda dönmek isteyen vatandaşlarına yönelik tahliye operasyonu ile dünyaya parmak ısırttı. Beyrut'tan yola çıkan TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri, aralarında çocukların da bulunduğu 966 kişiyi yurda ulaştırdı.

Türkiye savaş ve afet gibi durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarına en hızlı şekilde elini uzatıp sağ salim anavatanına dönmesini sağladı. Türkiye Rusya Ukrayna savaşında, Kovid-19'da, Sudan'da, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına aldığında, İsrail'in Gazze'ye başlattığı soykırım saldırısında vatandaşını hep ilk tahliye eden ülke oldu. Son 4 yılda 3 kıtada tahliye operasyonları yapıldı.

VUHAN'DAN VATANDAŞLARINI ÇIKARAN İLK ÜLKE

Türkiye, Kovid-19'la mücadelede 'en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke' oldu. 23 Ocak 2020'de koronavirüs salgınının başladığı düşünülen Çin'in Vuhan kentinden vatandaşını tahliye eden ilk ülkeler arasında Türkiye yer aldı. Türkiye, dünyayı sarsan pandemi sürecinde 131 ülkeden yaklaşık 95 bin Türk'ün tahliyesini gerçekleştirdi.

TALİBAN'IN MERKEZİNE 'UÇAN KALE'

200'ü aşkın Türk, 'Uçan Kale' olarak adlandırılan A400 M tipi nakliye uçağıyla getirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından hem tahliye hem de mahsur kalanları kurtarma operasyonu düzenlendi. Yurda dönmek için başvuruda bulunan bin 61 Türk vatandaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ve THY'nin uçaklarıyla yurda getirildi. Türkiye, farklı ülkelerden 343 vatandaşı da yine talepler üzerine Afganistan'dan tahliye etti.

SAVAŞIN GÖBEĞİNDEN TRENLE ÇIKARILDILAR

Rusya-Ukrayna'ya savaşında da Türkiye yine vatandaşlarını cephe hattından tahliye eden ilk ülkeler arasında yer aldı. Şubat 2022'de Türkiye ateş hattında özel bir koridor oluşturarak Romanya ve Bulgaristan hattından yaklaşık 15 bin vatandaşını savaş bölgesinden ülkeye getirdi.

SUDAN'DAN 1387 CAN KURTARILDI

Sudan'da Mayıs 2023'te ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle meydana gelen olaylarda mahsur kalan bin 961 Türk vatandaşı, Dişişleri Bakanlığı'nın anında harekete geçmesiyle tahliye edildi. Türkiye Türk vatandaşları ile birlikte talepler üzerine 426 farklı ülke vatandaşını da tahliye etti.

GAZZE'YE HAYAT KORİDORU

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının başladığı günlerde Filistin'de bulunan Türk vatandaşları tahliye edildi. Yine Türkiye nefes kesen operasyonla yaklaşık 2 bin 456 Türk vatandaşını Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye etti.