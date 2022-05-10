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Güncel

Türk vatandaşlarına saldırmışlardı... Terör yandaşlarına gözaltı

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarından 5'i gözaltına alındı.

AA10 Mayıs 2022 Salı 00:18 - Güncelleme:
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Basel Kanton Polis Teşkilatının internet sitesindeki açıklamada, dün yerel saatle 18.00'de şehir meydanında gerçekleştirilen saldırıya polisin müdahale ettiği ve Türklere saldıran 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Saldırganların öğlen saatlerinde festival alanına gelip katılımcılara sözlü saldırıda bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan saldırganların 24 ve 30 yaş arasında oldukları, haklarında adli kovuşturma açıldığı kaydedildi.

- Polisten "olaya ilişkin görüntü paylaşma" çağrısı

Açıklamada, daha fazla şüphelinin yakalanması için saldırı anına tanıklık eden ve elinde görüntü olanların Basel Savcılığı Cezai Soruşturma Birimi'nin telefon hattı veya en yakın polis merkeziyle irtibat kurması çağrısı yapıldı.

İlgili görüntü ve fotoğrafların internetten "upload.stawa-bs.ch/2kZ5" adresine de yüklenebileceği bildirildi.

- Olay

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türk'ün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti.

Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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