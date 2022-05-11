Türk ve Arjantinli teknoloji şirketleri helikopterleri birlikte uçuracak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Arjantin arasında teknolojinin çeşitli alanlarında kurulan iş birliklerine yenisi eklendi.

İnsansız sistemler, sağlık teknolojileri ve akıllı şehirler alanlarında faaliyet gösteren Titra Teknoloji, yaptığı anlaşmayla Cicare helikopterlerinin Türkiye ve bölge ülkelerine satışı, yetkili servis desteği verilmesi, ortak üretimi ve Titra'nın havacılık projelerinde kullanılmasını hedefliyor.

60 yıldan uzun tecrübesi ile Arjantin'in ve Latin Amerika'nın köklü havacılık firmalarından olan, tek ve çift kişilik helikopterler üreten Cicare, Titra ile yaptığı stratejik iş birliği sayesinde Türkiye, Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da pazar payını artırmayı, Titra'nın tecrübesiyle yeni alanlara girmeyi planlıyor.

- KRİTİK PARÇALARIN YERLİ ÜRETİMİ DE SAĞLANACAK



Cicare Üst Yöneticisi Juan Cicare, anlaşmaya ilişkin "Titra ile yaptığımız bu iş birliği her iki firma ve ülke için yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu anlaşmanın, döner kanatlı ultra-light hava araçlarımızın önemli parçalarını Türkiye'de üretme hedefiyle her iki şirketin büyümesine ve teknolojilerinin güçlenmesine işaret edecek ortak yolun başlangıcı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Titra Üst Yöneticisi Davut Yılmaz da Cicare ile yaptıkları stratejik iş birliği anlaşmasıyla Alpin ile başladıkları insanlı helikopteri insansıza dönüştürme sürecini ileri bir boyuta taşıdıklarını belirtti.

Yılmaz, "Türkiye ve bölge ülkeler için hem sportif sivil havacılık alanında Cicare helikopterlerinin distribütörü ve yetkili servis merkezi olacağız hem de ilerleyen süreçte bu helikopterlerin kritik parçalarının yerli olarak üretilmesini sağlayacağız. İnsanlı ve insansız helikopter alanına gerek tesis gerek ekipman gerekse insan kaynağı alanında yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla Titra'nın bu alanda bir marka olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.