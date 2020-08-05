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Türk ve Azerbaycan birlikleri göz doldurdu: Görevler başarıyla tamamlandı

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatında temsili düşman hedefleri vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

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AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:53 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:10
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Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlar zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapıldı, senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

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