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  • Türk ve KKTC polisinden ortak operasyon! Çok sayıda kişi sınır dışı edildi
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Türk ve KKTC polisinden ortak operasyon! Çok sayıda kişi sınır dışı edildi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisinin iş birliğinde aranan 31 kişi, Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak sınır dışı edildi.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Türk ve KKTC polisinden ortak operasyon! Çok sayıda kişi sınır dışı edildi
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri arasında gerçekleştirilen iş birliği, anlık veri değişimi ve üst düzeyde koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar sonucu KKTC'de yakalanan 31 kişinin sınır dışı edilerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili birimlerine teslim edildiği belirtildi.

KKTC'de yapılan operasyonlar sonucu sınır dışı edilen Türkiye vatandaşı 22 kişinin, uyuşturucu ticareti, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında mahkemelerce verilmiş kesin hapis cezaları bulunduğu ifade edilen açıklamada, 9 kişinin ise Interpol tarafından kırımızı bültenle arandıkları kaydedildi.

Sürecin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin diplomatik girişimleri sonucu gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi KKTC'nin güvenliği için de çalışmaların kesintisiz yürütüleceği bildirildi.

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