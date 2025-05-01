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Türk ve Mısır'dan ses getirecek tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Mısır Özel Kuvvetler Komutanlıklarının katılımıyla ortak eğitim gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Türk ve Mısır'dan ses getirecek tatbikat
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"21-29 Nisan'da Ankara'da, Türk ve Mısır Özel Kuvvetler Komutanlıklarının katılımıyla eğitimler icra edildi. İcra edilen eğitimler şu şekilde, Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi, Keskin Nişancı Eğitimi, Sıhhiye Eğitimi, Serbest Paraşüt Eğitimi, Helikopter Eğitimi, Hava Hücum Harekatı, Halatla Çabuk İniş ve Sıhhi Tahliye, Özel Keşif Harekatı Eğitimi, Direkt Görev Harekatı Eğitimi."

Paylaşımda, eğitimlere ait görüntüler de yer aldı.

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