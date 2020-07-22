IHA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:13

Şam rejimi unsurlarının yeni yıl başlarında Türk askerine ve muhalif güçlere yönelik saldırılarıyla başlayan gerginlik üzerine 5 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova’da görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmenin ardından bölgede tedbir ve güvenlik amaçlı Türk ve Rus tarafların ortak devriyelerinin uygulanması kararı alınmıştı. Aralıklarla M4 karayolu üzerinde ve hattında yaşanan çatışmalar dolayısıyla Türk ve Rus devriyelerinin ortak devriyeleri kısıtlı noktalarda gerçekleşmişti. Devriyeler bazen iptal edilirken bazen Türk ve Rus askerleri tek taraflı olarak devriyeler yapmıştı.

M4 karayolu hattının tamamında devriye gerçekleşti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan yeni açıklamada M4 karayolu hattında bulunan Serakib kentine 2 kilometre uzaklıktaki noktadan başlayan Türk ve Rus ortak devriyesinin İdlib’te bulunan Ayn El Arab kentine kadar sürdüğü belirtildi. Açıklamada M4 karayolu hattı boyunca gerçekleşen Türk ve Rus ortak devriyesinin toplam uzunluğunun 71 kilometre olduğuna işaret edilirken devriyelerin daha önce kısmi noktalarda gerçekleştiği fakat bugün tamamlanan ortak devriyenin M4 karayolu hattının tamamında gerçekleştiği vurgulandı.