Türk ve Rus medya temsilcileri Moskova Yunus Emre Enstitüsünde bir araya geldi

Rus TASS haber ajansı ve Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) organize ettiği Türk-Rus Medya Forumu çerçevesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsünü ev sahipliğinde gerçekleşen programa Rusya'nın Devlet Ajansı (TASS) üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker ve Türkiye Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyeleri de katıldı.

Türk ve Rus eserlerinin yer aldığı özel bir seçki, ses sanatçıları tarafından piyano ve viyolonsel eşliğinde icra edildi.

Programda konuşma yapan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker, davetlilerle birlikte olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk dilini, kültürünü, tarihini ve sanatını tanıtmak amacıyla dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini yürüten Yunus Emre Enstitüsünün Moskova'daki temsilciliği, 2017 yılında Rusya'da çalışmalarına başladı. Moskova Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkiye'nin kültürel mirasının büyük kitlelere tanıtılması ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin artırılması gayesiyle edebiyattan sanata sinemadan tiyatroya kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası düzeyde fuar, festival ve benzeri büyük ölçekli organizasyonlarda yer alarak Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyoruz."

"RUSYA'NIN FARKLI NOKTALARINDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Koordinatör Dr. Ülker "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde '10. yılda demir ağlarla örülen Türkiye'den 100. yılda dünyayı kültür ağlarıyla ören Türkiye'ye' düsturuyla başkent Moskova başta olmak üzere Rusya'nın farklı noktalarında Türk kültürünü tanıtmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Moskova Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri Elena Solcuner ile Anastasiya Golubaeva, Türkçe ve Türk kültürüyle yollarının kesişmelerine dair hikâyelerini anlattılar.

Türk şirketinde çalışmaya başladığında Türk kültürünü tanımaya başlayan Elena Solcuner, Türkçeye ilgi duymaya başladı. Moskova Yunus Emre Enstitüsünün ilk kursiyerleri arasında yer alan Solcuner, Türkçe öğrenme serüveninin detaylarını davetlilerle paylaştı.

Diğer bir kursiyer Anastasiya Golubaeva ise Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Türk kültürüne hayranlık duymaya başlayarak Moskova Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarına katılma ve Türk kültürünü tanıma sürecinden bahsetti.

Etkinliğin Türk mutfağının tanıtıldığı bölümde ise Türk mutfağından; dolma, lahmacun, içli köfte ve çeşitli salatalar başta olmak üzere farklı bölgelere ait çok sayıda lezzet davetlilere ikram edildi.

Türkiye'nin ve Rusya'nın kültürlerinin bir araya getirilerek kültürel etkileşime zemin hazırlandığı etkinlikte Rus mutfağının öne çıkan lezzetleri de ikram edildi.