Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:59

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'nci turu sona erdi.

TÜRK HEYETİNE DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BAŞKANLIK ETTİ

İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de Türk heyetinde yer aldı.

Yunan heyetine ise deneyimli Yunan büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık etti.

İLK İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER 2002’DE YAPILMIŞTI

Türkiye ve Yunanistan arasında ilk keşif amaçlı istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı. Taraflar arasında 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirilirken en son görüşme olan 60’ncı tur ise Mart 2016'da Atina'da düzenlendi.