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Türk ve Yunan heyetleri Edirne'de görüştü

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne'de bir araya geldi.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:29
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelin toplantı salonunda iki gün süren görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti.

Toplantıda hududun yeniden işaretlenmesi, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı.

25-27 Mayıs'taki görüşmelerde her iki heyet tarafından da ilgili konulardaki görüşlerin karşılıklı olarak değişiminin faydası dile getirilirken, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.

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