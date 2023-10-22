İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Türk Yıldızları, Pamukkale'de nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Türk Yıldızları, Pamukkale'de nefes kesti
ABONE OL

Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamındaki gösteri uçuşunu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

İzleyenler, zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

Gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü.

Bu arada, ören yerine ücretsiz girerek antik kent ve çevresini görme şansı yakalayanlar, travertenlerin bulunduğu alana girmek için yoğunluk oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.