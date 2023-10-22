Türk Yıldızları, Pamukkale'de nefes kesti

Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamındaki gösteri uçuşunu binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

İzleyenler, zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

Gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü.

Bu arada, ören yerine ücretsiz girerek antik kent ve çevresini görme şansı yakalayanlar, travertenlerin bulunduğu alana girmek için yoğunluk oluşturdu.