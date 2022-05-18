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Türk Yıldızları Samsun semalarında prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da prova uçuşu yaptı.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında 19 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, 19 Mayıs gösterileri öncesi Samsun semalarında yaklaşık 40 dakika prova uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, hava koşulları uygun olursa gösteri uçuşlarını yarın yapacak.

  • Türk Hava Kuvvetleri
  • Türk Yıldızları
  • 19 mayıs

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