9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Güncel

Türk Yıldızları Trabzon semalarında nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Trabzon'da Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın ilçe semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunu sahilden ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla gösteriyi kayda aldı.

Uçuş sırasında zaman zaman vatandaşlara telsiz konuşmalarıyla seslenen pilotlar, ellerinde Türk bayrakları bulunan katılımcılardan alkış aldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, gösteri uçuşunun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.

