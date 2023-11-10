Türk Yıldızları'ndan ''Ata'ya saygı'' uçuşu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli anma programları düzenleniyor.

Bu kapsamda Türk Yıldızları, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Antalya semalarında yaklaşık 30 dakika süren "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunda kalp çizmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

Kentin farklı noktalarından uçuşu izleyen bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.

Öte yandan Türk Yıldızları, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.