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Türk Yıldızları'ndan ''Ata'ya saygı'' uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında, Antalya'da 'Ata'ya saygı' uçuşu gerçekleştirdi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Türk Yıldızları'ndan ''Ata'ya saygı'' uçuşu
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli anma programları düzenleniyor.

Bu kapsamda Türk Yıldızları, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Antalya semalarında yaklaşık 30 dakika süren "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunda kalp çizmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

Kentin farklı noktalarından uçuşu izleyen bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.

Öte yandan Türk Yıldızları, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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