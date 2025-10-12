İSTANBUL 17°C / 12°C
Güncel

Türk Yıldızları'ndan Bandırma'da gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA12 Ekim 2025 Pazar 21:44 - Güncelleme:
Türk Yıldızları'ndan Bandırma'da gösteri uçuşu
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Bandırma ve çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gökyüzünde sergilediği nefes kesen manevraları sahil bandından büyük bir heyecanla izledi.

Gösteri sırasında vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulunurken, gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlarla karşılandı. Bazı vatandaşlar, bu özel anları cep telefonlarıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi.

Pilotlar, zaman zaman telsiz aracılığıyla vatandaşlara seslenerek coşkulu kalabalığa selam gönderdi.

