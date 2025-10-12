Türk Yıldızları'ndan Bandırma'da gösteri uçuşu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Bandırma ve çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gökyüzünde sergilediği nefes kesen manevraları sahil bandından büyük bir heyecanla izledi.
Gösteri sırasında vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulunurken, gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlarla karşılandı. Bazı vatandaşlar, bu özel anları cep telefonlarıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi.
Pilotlar, zaman zaman telsiz aracılığıyla vatandaşlara seslenerek coşkulu kalabalığa selam gönderdi.