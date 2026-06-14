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Türk Yıldızları'ndan Kastamonu semalarında gururlandıran uçuş

Türk Yıldızları, Kastamonu semalarında gerçekleştirdikleri gösteri uçuşu ile nefesleri kesti.

AA14 Haziran 2026 Pazar 18:48 - Güncelleme:
Türk Yıldızları'ndan Kastamonu semalarında gururlandıran uçuş
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu semalarında yapılan gösteri, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Uçakların duman bırakarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması izleyenlerin beğenisini topladı.

  • türk yıldızları
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