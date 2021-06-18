Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

AA 18 Haziran 2021 Cuma 17:11 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 17:11

Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle etkinliği kaydetti.

Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Yıldızları'nı Niğde'de görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğdeli olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Mahir Temel de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Keyifli vakit geçirdik. Bir an evvel eve gidip fotoğraflara bakmak için sabırsızlanıyorum. Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı, onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.