Türk Youtuber Urduca videolarıyla milyonlara Türkiye'yi tanıtıyor

AA 6 Temmuz 2021 Salı 11:25 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 11:26

26 yaşındaki Atay, 2014'teki üniversite sınavının ardından yurt dışı eğitim tercihlerini incelerken diğer ülkelere göre daha uygun fiyatlı olan fakat daha öncesinde hiç gitmeyi düşünmediği Pakistan'ı tercih etti.

Central Pencap Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nü kazanan Atay, Pakistan'daki ilk zamanlarında kültürel şokun ve farklı yemek tatlarının etkisiyle oldukça zorlanarak Türkiye'ye geri dönmek istese de kararından vazgeçmedi.

Zamanla "Türk olmanın avantajını hep hissettiğim" dediği misafirperverlikten etkilenen ve Pakistan'ı adım adım dolaşarak daha yakından tanıyan Atay, üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye gelerek Youtube kanalı açtı.

Kanalında önce Urduca ve İngilizce yayınlarla Türkçe öğretmeye başlayan Atay, Türkiye hakkındaki içeriklerinin ardından kısa bir sürede 260 bin takipçiye ulaştı.

Atay, Pakistan, Bangladeş, Hindistan ve İngiltere ağırlıklı takipçileri için toplumlar arasında "kültür elçisi" olabilmek için çok yönlü videolar üretmeye devam ediyor.

- "YEMEKLER YÜZENDEN, PAKİSTAN'A GİTTİĞİM İLK HAFTA HEP HASTANEDE SERUM YEDİM"

Atay, 7 kız kardeş olduklarını ve yurt dışında eğitim için Amerika ve İngiltere'yi de istediğini fakat ucuz olması ve kendisine yakın hissettiği için Pakistan'ı tercih ettiğini söyledi.

Pakistan'daki ilk aylarında zorlandığını belirten Atay, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

"Pakistan'da ilk yediğim yemek şavarmaydı. Genelde sokaklarda bizim döner tarzı olur ve çok acılıydı. Yemeklerdeki acı ve baharatlardan dolayı bir hafta hastaneye gittim serum yedim. Temel farklılık tabii ki baharat ve acı. Pilav yerken kaşığında karanfil, zencefil ya da defne yaprağı çıkabiliyor. Yemeklerin üzerinde biriken yağ hiç hoşuma gitmiyordu ama aradan bir yıl geçtikten sonra sevmeye başladım, şimdi özlüyorum. Annem ve babam çok sıcak bakmıyordu aslında. Pakistan hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bavulumu aldım, gittim. Karaçi Havalimanı'na gittim ve kolunda silahlı insanlar gördüm, ki ülkenin birçok yerinde görebilirsiniz. Saçları kınalı, gelene gül dağıtıyorlar. İlk zamanlar çok kötüydü. Lavaboya gittim ağlamaya başladım. Annemi aradım geri dönmek istediğimi söyledim ama olmadı. İlk ayım böyle çok kötü geçti."

Kıyafetlerin, dil, yemek ve kültürün çok farklı olduğunu dile getiren Atay, "Kültür şoku yaşıyorsunuz gittiğinizde. Düğünler, misafir ağırlama şekli, hayat tarzları da farklı. Orada genellikle birçok ailede temizlikçi var örneğin. Biz temizliği kendimiz yaparız. Pakistan'da genellikle misafirleri yatak odasında karşılıyorlar. Biz yatak odasını göstermeyiz bile." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK OLMAMIN AVANTAJINI PAKİSTAN'DA ÇOK YAŞADIM"

Pakistan'daki misafirperverlikten çok etkilendiğini anlatan Atay, iki ülke arasındaki kardeşliği tüm alanlarda hissettiğini söyledi.

Atay, "Pakistan'a gittiğinizde Türk olduğunuzu söyleyin halk size gerçekten kucak açıyor. Özellikle misafirperverlikleri çok iyi. Türk olarak gittiğim için bize karşı yaklaşımları, üniversitedeki hocaların Türk öğrencilere karşı yaklaşımı çok farklıydı. Türk olmamın avantajını Pakistan'da çok yaşadım. Tekrar fırsatım olsa yine Pakistan'a giderim." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye olan ilginin artmasında tarihi bağların yanı sıra dizilerin de etkisinin olduğunu anlatan Atay, "Türk dizilerinin yakınlaşmada çok etkisi var. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri sayesinde özellikle pandemi döneminde Türk tarihine ilgi arttı ve hayran kaldılar. Yatırımla vatandaşlık alan, burada iş kuran çok Pakistanlı var. Ticaret konusunda da ilgi artışı var." dedi.

- "EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY TOPLUMLAR ARASINDA KÜLTÜR ELÇİSİ OLABİLMEK"

Atay, üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye döndüğünü ve Pakistan'ı hep özlediğini dile getirdi.

İlişkileri koparmamak için Youtube kanalında Türkçe eğitimleri verdiğini ve Türkiye'yi tanıtıcı içerikler ürettiğini belirten Atay, kanalının kısa bir sürede 260 bin takipçiye ulaştığını aktardı.

Atay, toplumlar arasındaki karşılıklı sevgi ve ilgiyi kanalı aracılığıyla güçlendirmek istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Urduca Pakistan'daki yaşantımı anlattığım videoyla takipçim bir andan artmaya başladı. Şimdi 260 bin aboneme Türkiye hakkında bilgiler veriyorum. Gündelik yaşam, yemekler, eğitim, gezilecek yerler, Türk dizileri, düğünler, adetler gibi birçok alanda videolar yapıyorum. Aynı zamanda Pakistan'a gittiğimde de Türk takipçilerim için orayı tanıtıcı içerikler üretiyorum. En çok istediğim şey birbirini kardeş ülke olarak gören Türkiye-Pakistan arasında kültür elçisi olabilmek. Çok iyi dönüşler alıyorum, bu açıdan çok şanslıyım. Farklı alanlarda videolar üretmeye devam edeceğim."