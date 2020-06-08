Star.com.tr 08 Haziran 2020 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 11:41

Son günlerde Doğu Akdeniz’de yaşanan Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili Rus gazetesi VZGLYAD’de çarpıcı makale yayınladı. Uzmanların görüşlerine yer verilen makalede olası bir savaş durumunda iki ülkenin üstünlükleri incelendi.

"TÜRKİYE DÜNYADAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR"

Siyaset bilimci Stanislav Tsatsenko, VZGLYAD gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalıştığı ve bu yönde başarılı adımlar attığını belirtti.

TÜRKİYE, NATO'NUN 2. BÜYÜK GÜCÜ

Rus gazetesine konuşan askeri uzmanlar iki ülkenin silahlı kuvvetlerini karşılaştırdı. Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusu olduğunu belirten askeri uzmanlar Türk ordusunun 510 bin askerinin bulunduğunu belirtti.

"YUNAN ASKERİ BÜTÇESİ TÜRKİYE'NİN YARISI BİLE DEĞİL"

Son dönemlerde Türk ordusunun Libya’da ve Suriye’de başarılı askeri deneyim yaşadığını belirten Arsenal Otecheia dergisinin editörü Alexei Leonkov, Türkiye’nin her zaman olası bir çatışmaya hazır olduğunu söyledi. Leonkov, Yunanistan’ın ise uzun zamandır savaşta yer almadığını belirterek Yunanistan’ın Avrupa askeri sıralamasında 10. olduğuna dikkat çekti. Yunan ordusunun 160 bin askerinin bulunduğu söyleyen Leonkov 6 milyar dolarlık askerlik bütçenin Türkiye’nin yarısı bile olmadığını ifade etti.

"TÜRKİYE, SAVAŞ GEMİLERİYLE YUNANİSTAN'I GERİ BIRAKIYOR"

Yunanistan’ın 4 bin zırhlı muharebe aracı ve 390 adet savaş uçağına sahip olduğunu söyleyen Leonkov, "Türkiye'nin tankları da dahil olmak üzere 8.6 bin zırhlı aracı ve 470 uçağı var.” dedi. Leonkov, "Türkiye ayrıca savaş gemilerinde komşusunu da geride bırakıyor. Aralarındaki bir çatışmada, muhtemelen kendi başına hayatta kalamayacak "dedi.

"TÜRK ORDUSU YUNAN ORDUSUNDAN DAHA ÜSTÜN"

Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı Konstantin Sivkov, "Türk Hava Kuvvetleri ve Türk deniz filosu sayıca Yunan ordusundan daha üstün. Türk filosu denizaltıları, roketatarları ve firkateynleriyle oldukça güçlü” dedi. Yunan filosu önemli ölçüde zayıf olduğunu vurgulayan Sivkov, Yunan ordusunun üç kat daha az denizaltıya sahip olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN İHA VE SEYİR FÜZELERİ ÜRETME YETENEĞİ VAR

Sivkov, “Türkiye'nin kendi askeri-sanayi kompleksi mevcut. Özellikle de uzun menzilli SOM seyir füzeleri üretme yeteneği var. Türkler havadan karaya fırlatılan füzeler ve tanksavar silahları geliştirdi. Ayrıca füzelerle donatılmış insansız hava araçları üretiyorlar, "dedi.

YUNANLARIN S-300'Ü TÜRKİYE'YE KARŞI YETERSİZ

17. yüzyıldan beri Türk ordusu sürekli savaştığını bu yüzden bazı gelenekler geliştirdiğini ifade eden Sivkov, Yunanistan'ın elinde bulundurduğu Rus S-300 sistemlerinin yeterli olmayacağını söyledi. Sivkov, acil bir çatışmada Türklerin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

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