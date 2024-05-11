İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nun açılışına Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyiannis video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye ve Yunanistan'ın aynı coğrafi bölgede bir arada yaşama tecrübesine sahip olduğunu belirten Fragoyiannis, barış içinde yaşamayı sürdürmenin her iki tarafında menfaatine olduğunu kaydetti.

Hem küresel hem de bölgesel olarak, Orta Doğu ve Akdeniz'de karşılaştıkları güçlüklerin her iki tarafın karşı karşıya gelmesine neden olmadığına işaret eden Fragoyiannis, bunun olumlu adımlar atılmasını, olumlu bir iklimin sürdürülmesini ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilerek bölgenin refahının sürdürülmesini sağladığını ifade etti.

Kostas Fragoyiannis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in pazartesi günü Ankara'da görüşeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Pazartesi günü Başbakan Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya gelecek. Bu, iki lider arasında 10 ay içerisinde gerçekleştirilecek dördüncü görüşme olacak. İki lider daha önce temmuzda Vilnius'ta, eylülde New York'ta ve aralıkta Atina'da bir araya gelerek işbirliği imkanlarını değerlendirmek konusunda mutabakata varmıştı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak her iki ülkenin dışişleri bakanları siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler olmak üzere üç bileşenden oluşan bir yol haritasını onayladılar. Ben de mevkidaşım Büyükelçi Burak Akçapar ile pozitif gündemde aktif olarak bulunuyorum. Bu girişim, ekonomi diplomasisinin bir parçasıdır ve hükümetlerimiz tarafından alınan stratejik bir karardır."

Bakan Yardımcısı Fragoyiannis, pozitif gündemin, Yunanistan ve Türkiye arasında geliştirilmiş işbirliğinin karşılıklı fayda sağlayabileceği ekonomik çıkar alanlarına odaklandığını belirterek bunun devam eden, dinamik ve kurumsallaşan bir süreç olduğunu vurguladı.

- "ORTAK ZEMİN BULABİLECEĞİMİZ ALANLARA ODAKLANMAYA YÖNELİK STRATEJİK BİR KARAR ALDIK"

Giderek daha fazla alanda dostluk ve işbirliği fırsatları aramaya devam edeceklerini vurgulayan Fragoyiannis, şöyle konuştu:

"2021'de pozitif gündem kavramı geliştirilirken ilişkilerimiz oldukça gergindi. Ancak o dönemde anlaşmazlıklarımızı sürdürmek yerine ortak zemin bulabileceğimiz alanlara odaklanmaya yönelik stratejik bir karar aldık. Bu yaklaşım, Şubat 2023'te Türkiye'yi vuran yıkıcı depremlere kadarki süreç de dahil, gergin dönemlerde bile iletişim kanallarının açık tutulmasında hayati bir rol oynadı. Konuların genişliği ve zenginliği ile pozitif gündem, iki taraf arasındaki uçurumun kapatılmasını kolaylaştırdı ve kolaylaştırmaya devam edecek. Toplantılarımızda ticari yatırım, gümrük işbirliği, turizm, spor, eğitim, teknoloji, araştırma ve inovasyon gibi çeşitli sektörleri kapsayan konular ele alınmaktadır. Oluşturulan tüm girişimler, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini sağlam bir şekilde tesis etmek amacıyla Yunan ve Türk toplumunun üç temel bileşenini içerecektir. İş dünyası, bilim dünyası ve gençler. Bu girişimler aynı zamanda her iki ülkenin günlük hayatları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacak ve girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik edecektir."

- "ÜLKELERİMİZİN DOĞRU YÖNDE İLERLEDİĞİNE İNANCIM TAMDIR"



Fragoyiannis, konuların ele alınışı ve gelişiminin, ilgili komitelerin ve bu konuları ele almak üzere görevlendirilen grupların gayretli çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirterek "Bu sıkı çalışma, giderek daha da güçlenen ve sağlamlaşan bir işbirliği, tarafsız anlayış ve güven ortamını teşvik etmiştir. Kuşkusuz bu olumlu ivme, ilişkilerimizin diğer boyutlarını da kapsamakta ve etkilemektedir. İklim krizi, felaketlerin yerinden etmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'daki gerilimler gibi derin ve benzeri görülmemiş değişikliklerle ilgili mevcut koşulların ele alınmasının iyi niyet, dayanıklılık ve sinerjik çabalar gerektirdiği açıktır. Ülkelerimizin doğru yönde ilerlediğine inancım tamdır." diye konuştu.

Kostas Fragoyiannis, bölgede sürdürülebilir bir gelecek için işbirliğini artırma ve bağları güçlendirme konusunda her iki tarafta da artık açık bir istek olduğunu kaydetti.

Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Enes Bayraklı da etkinliğin Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog mekanizması oluşturmak, gazetecileri ve akademisyenleri bir araya getirerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Bayraklı, turizm ve ekonomi alanlarına odaklandıklarını aktardı.

- İKİ PANEL DÜZENLENDİ



Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu, açılış töreninin ardından panellerle devam etti.

Bayraklı'nın moderatörlüğünü yaptığı "Türkiye ve Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Alanları" konulu panelde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, PeopleCERT Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Byron Nikolaides, Ekonomik ve Endüstriyel Araştırmalar Vakfı (OBE) Başkanı Prof. Dr. Nikolaos Vettas ve Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Zuhal Mert Uzuner konuşma yaptı.

Forumun "Turizmde Ortaklık Potansiyeli" konulu paneli ise American College of Greece Institute of Global Affairs (İGA) Direktörü Prof. Dr. Konstantinos Filis moderatörlüğünde, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Marketing Greece Başkanı ve Ellaktor Grubu REDS İcra Kurulu Başkanı Ioanna Dretta, Aegean Airlines Türkiye Müdürü Maria Sarafoglou, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri (TUYED) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Altıntaş ile Daily Sabah Ekonomi Haberleri Müdürü Alen Lepan'ın katılımıyla düzenlendi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomi ve turizm alanlarındaki işbirliklerinin ele alındığı panellerin ardından forum sona erdi.