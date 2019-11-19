21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7024
  • 6,3201
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkakım'da yeni gelişme! İki boru hattı da doğal gazla dolduruldu

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım projesi kapsamında inşa edilen her iki boru hattının da doğal gazla doldurulduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım boru hattına doğal gaz temin edecek Rusya'nın Anapa kentinde bulunan Russkaya Kompresör İstasyonunun faaliyete hazır olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının doğal gaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedildi.
 
Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. 

Başkan Erdoğan´dan ABD´ye net uyarı: Uzlaşmaz tavır sürerse...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan ABD´ye net uyarı: Uzlaşmaz tavır sürerse...

Başkan Erdoğan´dan ABD´ye net uyarı: Uzlaşmaz tavır sürerse...

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA