Turkcell sponsorluğunda Dijital Dönüşüm Zirvesi gerçekleşecek

16 Haziran 2021 Çarşamba 20:25 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:25

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Turkcell Dijital İş Servisleri Kurumsal Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ferit GAZİMİHAL 'Pandemi Döneminde Dijital Dönüşüm Adaptasyonuyla Turkcell Dijital İş Servisleri Farkı!' konusu ile yer alacak.

Webinar and Change Değişim Yönetimi Eğitmeni Hamdi İSTANBULLU, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Özgür ALTAN, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem DAĞ yer alacak olup 2021 ve sonrasına yön verecek dijital dönüşüm trendleri ve uygulamaları konuşulacak.

Tüm dünyayı hazırlıksız yakalayan Covid-19 pandemisi; iş dünyasına da dijital dünyaya her yönüyle hakim olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsan kaynaklarından pazarlama stratejilerine, üretim-hizmet süreçlerinden finansmana, verimlilikten sürdürülebilirliğe kadar yönetim felsefesinin her katmanına yön veren, iş-akış süreçlerini hızlandıran, risk yönetimi stratejilerini öngörülebilir kılan dijital dönüşüm süreci, markaların geleceğine yön veren en önemli güç... 2021 ve sonrasında, farklı bir ifadeyle yarının dünyasında var olabilmenin sırrı; dijital dönüşüm stratejilerini kurumların yönetim DNA'larına eksiksiz bir şekilde entegre edebilmeye bağlı...

Zirvenin temel hedefleri arasında, değişime yön vererek hangi sektörde faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın her kurumun, her markanın yeni dönemin dijital dönüşüm stratejileriyle, iş süreçlerine nasıl bir katma değer sağladığını yansıtmak, ekip ruhunu arttırarak verimlilikten üretime, tedarik zincirinden İK, pazarlama ve iletişim stratejilerine kadar yönetim sürecinin tüm aşamalarında sürdürülebilir dijital dönüşüm stratejileriyle geleceğe yön verirken, çalışan motivasyonunu artırmak, başarıyı sürdürülebilir kılarak dijital dönüşüm stratejilerinde sürdürülebilir performans kriterlerini merkeze alarak kurumlarda kârlılık ve verimlilik artışının kalıcı olmasını sağlamak yer alıyor.

Kuşaklar arası beklentilerin analiz edildiği, ihtiyaçların saptandığı ve geleceğe yön verecek dijital dönüşüm stratejilerinin belirlendiği bir ortamda, kolektif bir bilinçle aynı hedefe odaklanarak kârlılığı ve verimliliği artırabilmeyi amaçlayan zirvede şu sorulara cevap aranacak,

1-Yeni dönemde şirketler, dijital dönüşüm stratejilerini hangi kriterlere göre şekillendirecek?

2-Çalışan aidiyetini, motivasyonu ve performansı çok daha güçlü temellere dayandırmak isteyen marka ve kurumların, dijital dönüşüm stratejilerini kurgularken öncelikleri neler olmalı?

3-2021 ve sonrasına yön verecek yeni nesil dijital dönüşüm uygulama ve trendleri iş dünyasında nasıl bir dönüşümü de beraberinde getirecek?

4-Dijital dönüşüm süreciyle birlikte ivme kazanan verimlilik, kârlılık, sürdürülebilirlik, kalıcı iş performansı ve üretim-hizmet vizyonu açısından doğru bilinen yanlışlar neler?

Program akışı ise şöyle;

17 Haziran 2021, Perşembe

11.00- 11.10

Açılış Konuşması

Oya YALIMAN

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.15 – 11.30

Pandemi Döneminde Dijital Dönüşüm Adaptasyonuyla Turkcell Dijital İş Servisleri Farkı!

· Ömer Ferit GAZİMİHAL / TURKCELL KEYNOTE

Turkcell Dijital İş Servisleri Kurumsal Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

11.30 – 12.45

2021 ve Sonrasına Yön Verecek Dijital Dönüşüm Trendleri ve Uygulamaları Zirvesi

· Hamdi İSTANBULLU

and Change Değişim Yönetimi Eğitmeni

· Özgür ALTAN

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

· Özlem DAĞ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü

12.45 – 13:00 Soru Cevap