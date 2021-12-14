TURKCELL sponsorluğunda ‘Fıntech'in Yarını Zirvesi' gerçekleşecek

14 Aralık 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:40

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Paycell Genel Müdürü Onur Güven 'Yeni Nesil Finansal Servisler Dünyası' ile yer alacak.

Webinar konuşmacıları arasında Papara COO'su Cenap Doğru, NextGen Kurucu Ortağı Dinçer Karaca, H₂O Invest Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çalışkan yer alacak ve Fintech'in Yarını konuşulacak.

İş dünyasını dönüştüren en önemli teknolojik trendler analiz edildiğinde, finans teknolojilerinin (fintech) açık ara öne çıktığı dikkat çekiyor. Özellikle Covid-19 pandemisinin tetiklediği dijital dönüşüm; temassız, QR tabanlı ve biyometrik ödemelerin; hem kullanıcılar hem de düzenleyici kurumlar nezdinde kabulünü hızla artıyor. Bu durum; fintech ekosisteminde özel işlem güvenliği çözüm sağlayıcılarına duyulan ihtiyacı da tetikliyor. Tüm dünyada giderek artan sayıda kullanıcı; kullanım kolaylığı, düşük işlem ücretleri ve dikeyde sunulan etkin çözümler nedeniyle finansal teknoloji ürünlerinden yararlanıyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da giderek artan işlem sayısı; bu büyümeyi desteklerken, ilerleyen dönemde de büyümenin ve yatırımların devam edeceğini gösteriyor.

Fintech'in Yarını Zirvesi'nin çıkış noktası ise gelecekte bu alanda öne çıkacak trend, uygulama ve kolaylıklar hakkında iş dünyasının önde gelen paydaşlarına farklı bir perspektif sunmak... Zirvede yer alacak uzman isimlerle finans teknolojilerinin geleceği ve fintech alanında öne çıkan kurumların 2022 ve sonrasında odaklanacağı yeni değerler analiz edilecek. Verimlilikten kârlılığa, güvenlikten fonksiyonelliğe kadar finansal süreçlerin tüm aşamalarına yön veren bir yapı inşa edilmesinin ipuçları paylaşılacak. Deneyim odaklı bir bakış açısına yatırım yaparak fintech alanında ilerlemek isteyen ya da fintech şirketleriyle iş birliği geliştirmek isteyen markalara inovatif bir yol haritası sunulacak.

Fintech'in Yarını Zirvesi'nde geleceğe yön verecek uygulamaları analiz edebilmek amacıyla dört sorunun yanıtı aranacak:

1-Yakın gelecekte ne gibi inovatif fintech uygulamalarıyla karşılaşacağız?

2-Finans teknolojilerine açık ara öne çıkmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritasına yatırım yapmalı?

3-Fintech'lerin büyümesini sağlayan kriterler neler?

4-Farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, finans teknolojilerini yönetim stratejilerine nasıl adapte edebilir?