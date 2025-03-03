Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içinde 100 bin adet Turkcell'e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. Taraflar ayrıca, 5G teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik test çalışmalarını da birlikte yürütecek.

Turkcell ve Samsung, 2025 yılı boyunca Turkcell satış kanalları üzerinden 5G destekli Samsung akıllı cihazlarının satışına yönelik bir iş birliği yaptı. Anlaşma, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi MWC25'te imzalandı. Buna göre Turkcell müşterileri için Türkiye'de özel olarak üretilecek en az 100 bin 5G destekli Samsung akıllı cihaz, Turkcell mağazaları ve alt bayi kanalının yanı sıra e-ticaret platformu Turkcell Pasaj üzerinden avantajlı koşullarla satışa sunulacak.

TÜKETİCİLERE EN İYİ MOBİL DENEYİMİ SUNMA YOLUNDA STRATEJİK ADIM

Dijital teknolojilerdeki öncülüğünü sürdüren Turkcell, Samsung ile yaptığı bu iş birliğiyle müşterilerine en yeni 5G destekli akıllı cihazları avantajlı tekliflerle sunmaya hazırlanıyor. 2025 yılı boyunca geçerli olacak anlaşma kapsamında ayrıca ortak pazarlama çalışmaları yürütülecek. Turkcell ve Samsung, 5G ekosisteminin geliştirilmesine yönelik test aşamalarında da iş birliği yaparak, Türkiye'de yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. İki şirket, uzun vadeli iş birliklerini değerlendirme konusunda birlikte hareket ederken, kaynaklarını da en verimli şekilde tahsis edecek. Anlaşma, her iki şirketin de tüketicilere en iyi mobil deneyimi sunma hedefini destekleyen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

"ÜLKEMİZDE 5G'NİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI İÇİN ÖNCÜ ADIMLAR ATIYORUZ"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "Turkcell olarak, 5G'nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz. Samsung ile yaptığımız kapsamlı iş birliği, müşterilerimize en yeni teknolojileri en avantajlı koşullarla sunma olanağı tanıyacak. 5G destekli akıllı cihazların Turkcell satış kanallarında yer alması, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlarken, müşterilerimizin yeni nesil bağlantı hızlarını deneyimlemesini de mümkün kılacak. Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içerisinde Turkcell için özel üretilmiş minimum 100 bin adet Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. Turkcell olarak, 5G ekosisteminin gelişimine yönelik yürüttüğümüz çalışmalara ve müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, şu değerlendirmede bulundu: "Samsung olarak yaptığımız bu iş birliğiyle Türkiye'nin 5G dönüşümüne katkılarımızı artırdığımız için çok mutluyuz. Turkcell'le yaptığımız bu stratejik ortaklık çerçevesinde Galaxy AI'ın benzersiz özellikleriyle donatılmış en yeni amiral gemisi cihazımızı daha geniş kitlelere ulaştıracağız. 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak için Türkiye'de üreteceğimiz özel 5G'li cihazlarımızı Turkcell kullanıcılarına sunacağız. Ayrıca 5G şebekesinin test aşamasında da Turkcell'le iş birliği içerisinde olacağız."