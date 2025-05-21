Turkcell'den Herkese Uygun Çözümler kampanyası!

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, abonelerinin ihtiyaçlarına anında ve en uygun şekilde cevap veren bir kampanyaya imza atıyor. "Herkese Uygun Çözümler" kampanyası ile Turkcell'liler, taahhüt süresinin sonunu beklemeden ihtiyaçlarına göre üst ya da alt paketlere özgürce geçiş yapabiliyor. Ücretsiz sunulan "Akıllı Fatura" özelliği sayesinde ise paket aşımı endişesi yaşamıyor.

Kampanya kapsamında ayrıca, Turkcell dünyası ile yeni tanışanlara özel sürprizler de var. 20 Mayıs-30 Haziran arasında dijitalden Turkcell'li olan kullanıcıların ilk ay faturası Turkcell tarafından karşılanıyor. Ayrıca 2 ay boyunca ücretsiz lifebox saklama alanı da hediye ediliyor.

turkcell.com.tr/herkeseuyguncozumler sayfasında detaylı biçimde anlatılan kampanya Ata Demirer'in bu defa "Korkusuz Adam"ı canlandırdığı reklam filmi ile iletişime taşınıyor.

Paket yenilemede 30 GB'ye kadar ek internet

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, kampanya ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Turkcell olarak önceliğimiz müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmek. 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyamız kapsamında Turkcell aboneleri, taahhütleri olsa dahi ihtiyaçlarına uygun olan üst veya alt paketlere cayma bedeli olmadan geçebiliyorlar. Paketlerini yenileyen Turkcell'liler, ilk ay 30 GB'ye varan hediye internet kazanarak ek faydalardan da yararlanabiliyorlar. Ayrıca, ücretsiz Akıllı Fatura hizmetimiz ile de paket aşımı endişesine son vermeye devam ediyoruz. Abonelerimiz Akıllı Fatura uygulamasıyla paketleri bittikten sonra fatura sürprizi yaşamadan, ücretsiz olarak 50 MB, 50 DK ve 50 SMS kullanabiliyorlar. Üstelik bu özellik tüm Turkcell'lilere ücretsiz olarak sunuluyor. Akıllı Fatura ve paket değişikliği hem Turkcell web sitesi hem de Turkcell uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Ek GB ise otomatik olarak tanımlanıyor. 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyamızla, müşterilerimizin her an bağlantıda kalmalarını sağlıyor ve değişen iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz."

Ata Demirer'den yeni kampanyaya özel "Korkusuz Adam"

Ata Demirer'li reklam serisinin 3'üncüsünde, sevilen oyuncu Ata Demirer "paket aşım korkusu" yaşayan Korkusuz Adam'ı canlandırıyor. Doğada hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan Korkusuz Adam'a, reklam filminde insansı tepkileriyle sempati toplayan bir ayı ve akarsu ulaşımı görevini üstlenen timsahlar eşlik ediyor. Filmde rol alan ayı daha önce dünyaca ünlü birçok sinema ve reklam filminde yer aldı. Gerçekçi görünümüyle dikkat çeken ayının performansı için 4 kişilik İngiliz ekip de prodüksiyon sürecine dahil oldu. Yeni reklam filmi 20 Mayıs tarihinde yayına başladı.