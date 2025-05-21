İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8301
  • EURO
    44,0853
  • ALTIN
    4133.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Turkcell'den Herkese Uygun Çözümler kampanyası!

Türkiye'nin lider mobil operatörü Turkcell, “Herkese Uygun Çözümler' kampanyasıyla müşteri odaklılıkta yeni bir döneme geçiyor. Bu kampanya ile Turkcell'liler, taahhütleri olsa dahi ihtiyaçlarına uygun olan üst veya alt paketlere cayma bedeli olmadan geçebiliyorlar. Paketlerini yenileyen Turkcell'liler, ilk ay 30 GB'ye varan hediye internet kazanarak ek faydalardan da yararlanabiliyorlar.

21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Turkcell'den Herkese Uygun Çözümler kampanyası!
ABONE OL

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, abonelerinin ihtiyaçlarına anında ve en uygun şekilde cevap veren bir kampanyaya imza atıyor. "Herkese Uygun Çözümler" kampanyası ile Turkcell'liler, taahhüt süresinin sonunu beklemeden ihtiyaçlarına göre üst ya da alt paketlere özgürce geçiş yapabiliyor. Ücretsiz sunulan "Akıllı Fatura" özelliği sayesinde ise paket aşımı endişesi yaşamıyor.

Kampanya kapsamında ayrıca, Turkcell dünyası ile yeni tanışanlara özel sürprizler de var. 20 Mayıs-30 Haziran arasında dijitalden Turkcell'li olan kullanıcıların ilk ay faturası Turkcell tarafından karşılanıyor. Ayrıca 2 ay boyunca ücretsiz lifebox saklama alanı da hediye ediliyor.

turkcell.com.tr/herkeseuyguncozumler sayfasında detaylı biçimde anlatılan kampanya Ata Demirer'in bu defa "Korkusuz Adam"ı canlandırdığı reklam filmi ile iletişime taşınıyor.

Paket yenilemede 30 GB'ye kadar ek internet

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, kampanya ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Turkcell olarak önceliğimiz müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmek. 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyamız kapsamında Turkcell aboneleri, taahhütleri olsa dahi ihtiyaçlarına uygun olan üst veya alt paketlere cayma bedeli olmadan geçebiliyorlar. Paketlerini yenileyen Turkcell'liler, ilk ay 30 GB'ye varan hediye internet kazanarak ek faydalardan da yararlanabiliyorlar. Ayrıca, ücretsiz Akıllı Fatura hizmetimiz ile de paket aşımı endişesine son vermeye devam ediyoruz. Abonelerimiz Akıllı Fatura uygulamasıyla paketleri bittikten sonra fatura sürprizi yaşamadan, ücretsiz olarak 50 MB, 50 DK ve 50 SMS kullanabiliyorlar. Üstelik bu özellik tüm Turkcell'lilere ücretsiz olarak sunuluyor. Akıllı Fatura ve paket değişikliği hem Turkcell web sitesi hem de Turkcell uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Ek GB ise otomatik olarak tanımlanıyor. 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyamızla, müşterilerimizin her an bağlantıda kalmalarını sağlıyor ve değişen iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz."

Ata Demirer'den yeni kampanyaya özel "Korkusuz Adam"

Ata Demirer'li reklam serisinin 3'üncüsünde, sevilen oyuncu Ata Demirer "paket aşım korkusu" yaşayan Korkusuz Adam'ı canlandırıyor. Doğada hayvan dostlarıyla birlikte yaşayan Korkusuz Adam'a, reklam filminde insansı tepkileriyle sempati toplayan bir ayı ve akarsu ulaşımı görevini üstlenen timsahlar eşlik ediyor. Filmde rol alan ayı daha önce dünyaca ünlü birçok sinema ve reklam filminde yer aldı. Gerçekçi görünümüyle dikkat çeken ayının performansı için 4 kişilik İngiliz ekip de prodüksiyon sürecine dahil oldu. Yeni reklam filmi 20 Mayıs tarihinde yayına başladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.