Turkcell'e Körfez'den 150 milyon dolarlık faizsiz finansman

Turkcell, altyapı yatırımlarına güç katarak uzun vadeli büyüme hedeflerini destekleyecek, stratejik bir finansman anlaşmasına imza attı.

Körfez Bölgesi'nin önde gelen kuruluşlarından Dubai İslam Bankası ile varılan anlaşma kapsamında 150 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağlandı. Anlaşmaya ilişkin İstanbul'da yapılan imza törenine; Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Dubai İslam Bankası Grup CEO'su Dr. Adnan Chilwan ile Banka'nın Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief of Investment) Ali Ahmad da katıldı.

"TURKCELL İÇİN YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN DE ÖNÜNÜ AÇACAK"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Turkcell olarak veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlara odaklı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Dubai İslam Bankası ile yaptığımız 5 yıllık murabaha finansmanı, Körfez bölgesindeki yeni yatırımcılarla iş birliği kapılarını aralarken, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlıyor. Faizsiz finansman ilkelerine dayanan bu anlaşma, Turkcell'in küresel ölçekteki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğu kadar, Körfez bölgesindeki stratejik ortaklıklar için de önemli bir adım niteliği taşıyor."

Dubai İslam Bankası CEO'su Dr. Adnan Chilwan ise imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Turkcell ile 150 milyon dolarlık murabaha finansmanı anlaşmasını başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Dubai İslam Bankası'nın uluslararası stratejisinin önemli bir ayağını oluşturuyor ve bu strateji kapsamında Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketinin büyüme planlarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell ile kurduğumuz bu iş birliğini, gelecekteki önemli anlaşmalarla daha da güçlendireceğimize olan inancım tam."

Bu önemli anlaşma, yalnızca Turkcell'in yatırımcı tabanını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda borç portföyünü de çeşitli finansman enstrümanlarıyla zenginleştirerek güçlendiriyor. Turkcell, konvansiyonel kredi ürünlerinin yanı sıra İslami finansman yöntemleri, uluslararası ve yerel tahvil ihraçları, kalkınma bankası kredileri, ihracat kredi kuruluşu destekli finansmanlar ve sürdürülebilirliğe bağlı finansman araçlarını etkin bir şekilde kullanarak finansal temelini sağlamlaştırıyor. Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım, Turkcell'in bilançosunu etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda kaynakların verimli kullanımını destekliyor, finansal istikrarını artırıyor ve şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine sağlam bir zemin hazırlıyor.