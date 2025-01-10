Turkcell'in yeni dönem “GNÇYTNK” programına başvurular başladı

Türkiye'nin Turkcell'i, tam veya yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu inovatif yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time olmak üzere iki seçeneğin yer aldığı program için başvurular başladı.

Yeni mezun ve en fazla 2 yıl tecrübeli adaylar GNÇYTNK Full Time programına, 4. sınıfta yarı zamanlı çalışıp mezuniyet sonrasında tam zamanlı çalışma fırsatı yakalamak isteyen 3. sınıf öğrencileri ise GNÇYTNK Part Time programına başvurabilecek. Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek GNÇYTNK ile Turkcell'de kariyer kapılarını aralamak isteyen adaylar; online olarak deneyimleyecekleri genel yetenek değerlendirmesi, İngilizce, grup vaka çalışmaları, video-panel mülakatları gibi farklı aşamalardan geçecek. Sürece dahil olan adaylar, başarı durumlarından bağımsız olarak iş hayatına hazırlıklı başlamalarını sağlayacak eğitim ve sertifika programına dahil olma şansı yakalayacak.

Yeteneklerini geliştirip Turkcell'de kariyer fırsatı yakalayacaklar

Süreç boyunca sektörü ve gelecek trendlerini Turkcell yöneticilerinden dinleme fırsatına sahip olacak adaylar; teknolojiden motivasyona, kişisel gelişimden iş hayatına hazırlığa kadar farklı alanlarda yeteneklerini güçlendirecek. Değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar arasından seçilecek GNÇYTNK'ler, Turkcell Akademi tarafından hazırlanmış olan eğitim olanaklarını da içeren oryantasyon programlarına katılacak. Gençler bu programlarda; müşteri odaklılık, inovasyon, dijital trendler, stratejik düşünme gibi konularda eğitim alarak kendilerini geliştirebilecek, fikirlerini duyurabilecek ve Turkcell'de kariyerlerine yön verebilecek.

Erkan Durdu: Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz

GNÇYTNK programıyla bugüne dek binlerce gencin hayatına dokunan Turkcell'in, Türkiye'de dijitalleşmenin geleceğine yön vermeye devam ettiğini belirten Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu şunları söyledi: "Turkcell olarak, sosyal fayda projelerini en az asli faaliyet alanımız kadar önemsiyoruz. GNÇYTNK programımızla eğitim ve gelişim imkânları tanıyarak gençlerimize destek oluyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz GNÇYTNK programı sadece bir istihdam projesi değil, aynı zamanda gençlerimizin hem bireysel hem de profesyonel potansiyellerini ortaya çıkarmaları için de çok kıymetli bir fırsat. Amacımız, kariyer yolculuklarında gençlere rehberlik etmek, yenilikçi fikirlerini desteklemek ve teknolojinin geleceğine yön veren projelere yönlendirmek. Artık geleneksel bir boyut kazanmış bu program sayesinde bugüne kadar binin üzerinde genci istihdam ettik. Bu rakamı daha da artırmayı hedefliyoruz. 10'uncusunu gerçekleştirmekten büyük gurur duyduğumuz GNÇYTNK programını, Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir yatırım olarak görüyoruz."

Başvurular 9 Mart'a kadar açık

GNÇYTNK Full Time programına 1997 yılı ve sonrası doğumlu, lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar; GNÇYTNK Part Time programına ise lisans 3. sınıf öğrencileri, Turkcell'in kariyerim.turkcell.com.tr/genc-yetenek sayfasından başvurabilecek. Programa son başvuru tarihi 9 Mart 2025.