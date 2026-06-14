Turkcell'le Kapadokya'da milli maç coşkusu

Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, unutulmaz görüntülere sahne oldu. Türkiye'de sporun en büyük destekçilerinden olan ve 25 yıldır da A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsorluğunu üstlenen Turkcell, bu tarihi maç için Kapadokya'da bir açık hava etkinliği düzenledi. Sabahın erken saatlerinde formalarıyla Göreme Festival Alanı'na gelen taraftarlar, Kapadokya'nın etkileyici atmosferinde tek ses tek yürek olarak bu büyük heyecanı yaşadı.

KAPADOKYA "TÜRKİYE" TEZAHÜRATLARI VE MARŞLARLA İNLEDİ

Turkcell tarafından dağıtılan ay yıldızlı bayraklarla 90 dakika Ay-Yıldızlılara destek veren taraftarların yaşadığı maç heyecanı ise görülmeye değerdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Göreme Festival Alanı'nında milli takıma desteklerini esirgemeyen futbolseverler, bu tarihi karşılaşmaya tezahüratlarla ve marşlarla eşlik etti.

MİLLİ MAÇ COŞKUSU DİJİTAL BAHAR SALONLARINDA DA YAŞANDI

Milli maç heyecanı, Turkcell'in farklı illerdeki huzurevlerinde hizmete açtığı Dijital Bahar Salonları'nda da yaşandı. İstanbul Maltepe Huzurevi ve Ankara Seyranbağları Huzurevi'nde bulunan Dijital Bahar teknoloji salonlarında bir araya gelen huzurevi sakinleri, Türkiye-Avustralya karşılaşmasını birlikte izleyerek Ay-Yıldızlıların coşkusuna ortak oldu. Büyüklerimiz, teknoloji salonlarının sunduğu imkânlarla maçı takip ederken bir arada olmanın ve ortak bir heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Turkcell'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Bahar Projesi, huzurevlerinde ikamet eden büyüklerimizin teknolojiyle bağ kurmasını ve sosyal hayata daha aktif katılım göstermesini desteklemeyi hedefliyor.