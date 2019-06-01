Türk’e terörist başdanışman 

CHP ve HDP’nin, yerel seçimlerden sonraki ilk icraatları işçi kıyımı oldu. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sözen, Ahmet Türk’ün göreve gelir gelmez suça bulaşmış kişileri istihdam ettirdiğini belirterek “Şimdiden terör örgütüne üyeliği bulunan ve bu suçtan dolayı yargılanan Mardin ve çevre illerde ikamet eden birçok üst düzey HDP’li yöneticiyi belediyeye, danışman, özel kalem müdürü ve daire başkanlıkları gibi önemli görevlere atanmalarını yapmaktadır” diye konuştu.

Sözen sözlerini şöyle sürdürdü: Terör örgütü üyeliğinden yargılanan E.B. belediyeye başkan danışmanı olarak işe alınmıştır. Ayrıca isimlerini bildiğimiz örgüt üyeliğinden yargılanan 5 kişi daha belediyede önemli görevlere getirilmişlerdir. Bu kişiler PKK’ya üye olmaktan örgüt için faaliyette bulunmaktan yargılanan ve çoğu hüküm giymiş kişilerdir. İşten çıkarılan şehit yakınlarımız kişiler maalesef sahipsiz bırakılmışlardır.

HASTA DİYE BIRAKILDI

Sözen, bu kararını yeniden gözden geçirmesini isteyerek “Ahmet Türk görevden alınmadığı müddetçe tekrar cezaevine gönderilmediği müddetçe bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi, 30 işçinin işine son verdi. Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerdeki 30 işçinin arasında 20 Ekim 1991’de PKK’lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu’nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi de bulunuyordu.

DERİK’TE 7 İŞÇİ

Mardin’in Derik ilçesinde de yerel seçimlerin ardından 7 işçi HDP’li Belediye yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Derik Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyip Eken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şuan Derik’ten 7 tane işçi çıkardılar. Bunlar şehit ailesi ve devlet yakını olduğu için çıkarıldı” demişti. Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi, kayyum belediye başkanı döneminde işe alınan 146 işçi, HDP’li belediye yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

TEK DERDİMİZ EKMEK

Belediyenin kıyımını protesto eden işçiler, “Tek derdimiz evimize ekmek götürmek. İşten çıkarılmamız için hiçbir neden yok. Ramazana üç gün kala işten çıkarıldık. Evim kira, iki çocuğum öğrenci. Hiçbir gerekçe sunmadılar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

CHP DE GERİ DURMADI

HDP’nin bu tavrını CHP’li belediye de sürdürdü. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da ilk icraatı işçi kıyımı oldu. Karalar, Ramazan bayramı öncesi bin 750 kişinin işten çıkarılması için talimat verdi. l