''Turkey'' değişikliğiyle ilgili çarpıcı analiz: Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra gelen...

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmişti.



BM'nin bu isim değişikliğini kabul etmesi, diğer organlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından da benzer bir kabul sürecinin başlangıcı oldu. Kararın ardından NATO ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası organizasyonlar, 'Turkey' yerine 'Türkiye'yi kullanmaya baladı.

Nijerya'nın İngilizce yayın yapan önde gelen gazetelerinden Leadership'te yer alan bir makalede, 'Turkey yerine Türkiye' isminin kullanılması masaya yatırıldı.

Makalede, "Türkiye'nin bu hamlesi, Aralık 2021'de, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye kelimesinin Türk milletinin kültürünü, medeniyetini ve değerlerini en iyi şekilde temsil ettiğini ve ifade ettiğini" söylediği bir açıklama yayınlamasıyla başladı." ifadelerine yer verildi.

SÖMÜRGE İZLERİNİ SİLMEK YA DA MARKA DEĞERİ İÇİN

Makalede, 'Turkey' adının, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupalı sömürgecilerle karşılaştığı, yüzyıllar öncesine kadar izlenebilecek bazı hoş olmayan çağrışımlara sahip olduğu iddia edildi.

Sömürge miraslarından kurtulmak ya da yeniden markalaşmak için isimlerini değiştiren başka ülkeler de var.

2020'de Netherlands, yeniden markalaşma hamlesiyle 'Hollanda' ismini kullanmayı bıraktı. Ondan önce Makedonya, Yunanistan ile olan siyasi bir anlaşmazlık nedeniyle adını Kuzey Makedonya olarak değiştirdi. Afrika ülkesi Svaziland, 2018'de Eswatini oldu. Tarihte daha geriye giden İran'ın adı Persia, Siam şimdi Tayland ve Rhodesia, Zimbabwe olarak değiştirildi.

2 Ağustos 1984'te Başkan Sankara'nın girişimiyle ülkenin adı "Yukarı Volta"dan 'dürüst adamların ülkesi' 'Burkina Faso'ya dönüştü.

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAN SONRA GELEN TÜRKİYE'Yİ CANLANDIRABİLİR

Makalede görüşlerine yer verilen Uluslararası Anayasa Hukuku Uzmanı Livingstone Wechie, "Türk halkının isim değişikliği, kimliklerini yönlendirmek için önemlidir ve olumsuz diplomatik sonuçları da yoktur. Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesi olarak görülmektedir." dedi.

Ayrıca Türkiye'nin kararını desteklemenin, Nijerya ve dünyanın geri kalanı için bu gelişmeye saygı duymanın en iyi yolu olduğunu söyleyen Wechie şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişme, küresel nüfuz ve nihai kimliğini daha da güçlendirerek, Turkey yerine Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra gelen Türkiye'yi yeniden canlandırabilir."

Bir diğer uluslararası ilişkiler uzmanı, Nijerya ve Türkiye'nin sağlam diplomatik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, isim değişikliği de olsa iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini vurguladı.