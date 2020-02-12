İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0473
  • EURO
    6,5743
  • ALTIN
    304.376
  • BIST100
    120049
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turkish Cargo, Çin'e insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıdı
Güncel

Turkish Cargo, Çin'e insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıdı

Turkish Cargo, Çin ana karasında koronavirüs kaynaklı yaşanan olağanüstü durum sebebiyle Guangzhou'ya insani ve tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı.

AA12.02.2020  22:00 - Güncelleme: 12.02.2020  22:00

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı ile Guangzhou Havalimanı arasında, 102 ton kapasiteli "Boeing 777 F" kargo uçağıyla icra edilen charter seferlerde; ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme nakledildi.

İnsani yardım seferini düzenleyen uçağı, bazı Çin hükümet yetkilileri ile Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan karşıladı.

Turkish Cargo, virüsün yaygınlaşmaya ve uçuşların iptal edilmeye başlandığı 1 Şubat'tan itibaren, çoğunluğu insani yardım malzemesi ve medikal malzemeden oluşan tonlarca kargoyu, Çin ana karasına ulaştırdı.

126 ülkeye hava kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, küresel ölçekte yaşanan acil durumlarda, doğal afetlerde ve insani durumlarda; kritik lojistik ihtiyaçlarını desteklemeye devam edecek.

Başkan Erdoğan Grup toplantısında izletti! İşte FETÖ'nün siyasi ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...
ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu
ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu

ABD savaş uçakları Esed rejimine ait askeri noktaları vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.