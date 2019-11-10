''Türkiye güçlü ailelerle yükselecek''

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Leyla Topaktaş ve Star yazarı Sibel Erarslan’ın oğlu Mustafa Selçuk Eraslan’ın Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen nikah törenine katıldı. Çiftin nikahında şahitlik yapan Erdoğan, gelin ve damada mutluluk dileklerini iletti. Evlilik cüzdanını geline veren Erdoğan, “Büyük Türkiye ancak güçlü ailelerle yükselecektir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz. Bu ancak ailelerimizin gücüyle gerçekleşecek bir idealdir” dedi. Nikah törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.