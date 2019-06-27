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Türkiye 192 ülkeden 5 milyon kişi ağırlıyor

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, Türkiye’nin sadece gönül coğrafyasında değil, dünyanın her yerindeki mağdurlarını başını eğdirmediğini belirterek “192 farklı ülkeden 5 milyon insana evsahipliği yapıyoruz”dedi. 

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde,  göçmen grupların yoğun bulunduğu illerde gerçekleştirilecek “Biz Bize Sohbetler” etkinliğinin ilki Mersin’de yapıldı. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye’nin kendisine sığınanlara, elini uzatanlara yardım ettiğinin altını çizdi. Ok, “Hiç kimseyi gaddar, zalim medeniyet anlayışının lütfuna esir etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz” dedi. Türkiye’de çok sayıda milletten göçmen olduğunu ifade eden  Ok, şöyle konuştu: 

BİRBİRİMİZE DÜŞMEMELİYİZ

“Sözün şehvetine kapılıp da birbirimize düşmememiz gerekiyor. Bugün burada sadece Suriyeliler yok. Maalesef bugün göçmenin adı Suriyeli olmuş. Yok böyle bir şey. 192 farklı ülkeden 5 milyon insana evsahipliği yapıyoruz. Burada ‘çürük elma’ varsa devlet aklı onları toplar. Tamamına yakınının bu ülkenin ekonomisine, geleceğine, eğitimine, sağlığına, medeniyetine, kültürüne, sanatına katkısı var. Bu katkıyı arttırmak marifettir, insanları birbirine düşürmek değil.”  

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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