Türkiye 2020 ihracat hedefini aştı

DHA 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:23 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:23

2019’un aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından 2020’nin ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, neden olduğu ekonomik dalgalanmalarla pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Bu süreçte özellikle tüketim alışkanlarında görülen dijitalleşme, ihracatta da yeni bir dönem başlattı ve e-ihracat faaliyetlerine yönelim arttı. B2B e-ihracat platformu TradeValley’in incelediği Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2020 yılındaki 165,9 milyar dolarlık ihracat hedefine yıl bitmeden ulaşıldı. 2020’de toplam ihracatı 166 milyar doları aştı.

Bu tabloda e-ihracatın büyük payı olduğuna dikkat çeken B2B E-ihracat Platformu TradeValley kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, “Aralık 2019’dan 2020’nin kasım ayına kadar Türkiye’nin ihracatı 154,071 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Pandemi tedbirleri kapsamında özellikle sınırların kapatıldığı dönemde tedarikte yaşanan sorunlar, başta ihracat hedeflerinin gerisinde kalınabileceğine dair tereddütlere neden olmuştu. Ancak çözüm yolunun dijtalleşmekten geçtiğinin anlaşılması uzun sürmedi ve ivmelenen e-ihracat bugünkü tabloyu mümkün hale getirdi” dedi.

KOBİ’LER ALIŞMA SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

İhracatta dijital dönüşüme adaptasyon ve toparlanma sürecinin başlamasıyla geçen 2020 yılının ardından yeni yılda e-ihracat seyrinin nasıl olacağı ve bu kapsamda sektörlerin dijital dönüşüm yolculukları ise TradeValley’in ev sahiliği yaptığı 2020 Ötesinde E-ihracat ve Dijitalleşme başlıklı online seminerde masaya yatırıldı. 19 Aralık’ta düzenlenen online seminerde Makine ve Aksamları ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci konuşmacı olarak yer aldı.

Yüksek sayıda katılımın olduğu seminerin öne çıkan satır aralarını da aktaran Yusuf Yenitürkoğulları ihracatta dijitalleşme sürecinin güçlendirilmesi gereken halkaları arasında sayılan KOBİ’lerin pandemide dijital dönüşümün önemini daha iyi kavradığını ve hızla adapte olduğunu söyledi. Yenitürkoğulları, “Salgın süreci her ölçekteki işletmeyi olduğu gibi KOBİ’leri de önemli ölçüde sarstı ve tüm dünyada bariz bir şekilde dijitalleşen ticari süreçlere KOBİ’ler de kayıtsız kalmadı. Üstelik alışma sürecini de başarıyla tamamladılar. 2019 yılında Türkiye ihracatının yüzde 50’sinden fazlasında pay sahibi olan KOBİ’ler için bu süreçte e-ihracat kapılarının açıldığını söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.