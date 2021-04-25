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Türkiye 4 ülkeye özel ekip gönderdi! Faruk Fatih Özer kıskaca alındı

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. Türkiye 4 teknik ekip kurdu. Bu ekipler Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gönderildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer'in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı.

25 Nisan 2021 Pazar 18:03 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 18:37
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Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 69'a yükseldi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu. Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TRT Haber'in haberine göre, Arnavutluk'la Türkiye arasında tüm mekanizmalar devreye sokuldu. Arnavutluk güvenlik birimleri çok sayıda adrese baskın düzenledi.

YAKALANMASI ARTIK AN MESELESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Arnavutluk'a gönderildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer'in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı.

KAÇMA İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM

Arnavutluk'a komşu Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. Emniyetin oluşturduğu teknik ekiplerden 3'ü de bu ülkelere gitti.

ŞÜPHELİLERDEN 69'U YAKALANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ağabey Güven Özer Pendik'te, kız kardeş Serap Özer ise Kocaeli'de gözaltına alındı.

Baba Zülküf Özer'le birlikte 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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