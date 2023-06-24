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Türkiye 6 yıl sonra da unutmadı: İyi ki varsın Eren...

Türkiye, Trabzon'un Maçka ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerince yakalanmasına yardımcı olan Eren Bülbül'ü unutmadı. Şehit Eren Bülbül'ün 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden hatırlandı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Türkiye 6 yıl sonra da unutmadı: İyi ki varsın Eren...
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Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 6 yıl geçti.

O SÖZLERİNİ 'İYİ Kİ VARSIN EREN' NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımı yaptığı yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.

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