Güncel

Türkiye-AB İklim Diyaloğu Brüksel'de: Bakan Kurum'dan COP31 mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu toplantısında Türkiye'nin iklim politikalarını ve COP31 adaylığını gündeme taşıyacak.

30 Eylül 2025 Salı 19:42
Türkiye-AB İklim Diyaloğu Brüksel'de: Bakan Kurum'dan COP31 mesajı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Bakan Kurum'un da katılacağı toplantıda AB ile enerji dönüşümü, iklim finansmanı, yeşil taksonomi, emisyon ticaret sistemleri ve uyum politikaları gibi pek çok alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

Bu kapsamda Bakan Kurum, Türkiye'nin kısa sürede hayata geçirdiği iklim politikaları ve stratejilerinin görüşüleceği bir dizi oturuma katılacak.

Kurum, oturumlarda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede şeffaf, yapıcı ve kapsayıcı anlayışla işbirliklerine hazır olduğunu belirtecek.

Öte yandan Bakan Kurum, toplantılarda ve gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye'nin COP31'e (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı) ev sahipliği adaylığı konusundaki kararlılığını vurgulayacak.

