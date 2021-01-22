Türkiye-AB ilişkilerinde kritik adım! ''Davet kabul edildi, tarih belirlenecek''

22 Ocak 2021 Cuma 17:21 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 17:57

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Türkiye-AB ilişkileri)

"Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz."

"Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."



"Vize serbestisi konusu AB'nin sözü, mutlaka hayata geçmeli"

"Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."



(Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri)

"Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz. Görüşmelerin başlaması burada gündeme geldi."