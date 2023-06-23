Türkiye-ABD heyetleri Washington'da görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilecek istişareler hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetimiz, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında 23 Haziran 2023 tarihinde Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD'li yetkililerle istişareler gerçekleştirecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.